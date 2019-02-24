24.02.2019 | 11:16

Пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Минтранса России, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу в воскресенье, 24 февраля.

Теперь пассажиры, прошедшие самостоятельную онлайн-регистрацию, будут получать электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. В то же время желающие по-прежнему смогут самостоятельно распечатать свой талон в аэропорту или получить его на бумажном носителе у сотрудника авиакомпании.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта Шереметьево, технически воздушная гавань уже готова обслуживать пассажиров по электронным талонам, в настоящее время идет работа по организации процесса. При этом, когда именно будет запущен новый сервис, в пресс-службе не уточнили.

В столичном Домодедово также заверили о технической готовности к обслуживанию клиентов по новым правилам, однако точную дату начала предоставления такой услуги также не назвали. Представитель Внуково сообщил, что пассажиры аэропорта смогут начать использовать электронные посадочные талоны в течение 2019 года.

О возможной замене в российских аэропортах бумажных посадочных талонов на штрих-коды, которые будут доступны для скачивания на электронные устройства, стало известно в конце ноября. Отмечалось, что нововведение позволит ускорить процесс регистрации на рейс.