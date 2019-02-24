24.02.2019 | 14:23

В одном из родильных домов Хабаровска (Хабаровский край) проводится проверка после того, как местная жительница обратилась с жалобой на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 февраля в роддоме №2. 35-летняя хабаровчанка, которую доставили в учреждение на скорой помощи, рассказала, что осталась одна в предродовой палате и сама, без помощи врачей, родила ребенка.

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

Как уточняет «Комсомольская правда», врачи осмотрели роженицу, заявив, что рожать ей пока рано, и вышли из палаты. Однако, по словам женщины, активная фаза родов у нее началась быстрее.

В это время акушер-гинеколог, единственный в учреждении на тот момент, находился в соседнем помещении, операционной. Он якобы не реагировал на крики женщины, которая в ходе родового процесса оказалась на больничном полу, где и родила ребенка. Врач появился в палате только после того, как услышал крики новорожденного.

Главный врач роддома Дмитрий Ежов заверил, что роженица не оставалась без медицинской помощи, хотя акушер действительно выходил из палаты «на 15 минут». «Ребенок на руки акушерки родился, иначе и быть не могло. Малыша осматривал педиатр, маму врач тоже осматривал. С ними все хорошо, опасных ситуаций для них не было никаких», — отметил он, добавив, что спустя четыре дня женщину с малышом выписали.

Собеседник издания также отметил, что это были вторые роды пациентки, и поэтому родовой процесс происходил несколько непредсказуемо. По его мнению, заявительница «преследует меркантильные интересы», так как в своей жалобе указала не только суть претензии, но и возможный размер компенсации.