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В стране и мире | В Москве загорелась консерватория имени Чайковского

23.02.2019|10:37
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В пристройке Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского произошел пожар. Об этом в субботу, 23 февраля, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4», — пояснил собеседник агентства, добавив, что, по его данным, открытым пламенем горит 3-й этаж.

Источник также отметил, что горящий корпус находился на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования.

Уточняется, что на место прибыли 30 пожарных расчетов. Возгоранию присвоен второй (из пяти возможных) ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет.

В начале февраля в столице произошел пожар в жилом доме № 12 на Никитском бульваре, его не могли потушить в течение четырех часов. Предположительно, возгорание произошло на 5-м этаже и распространилось на 6-й. Сгорело более 1,5 тысячи квадратных метров, на 300 квадратных метрах обрушилась кровля. В результате происшествия погибли девять человек.

Источник — lenta.ru
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