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В стране и мире | Спасение тонущего ребенка из бурлящей реки попало на видео

23.02.2019|12:14
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В Китае полицейские вытащили ребенка из бурлящего речного потока. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел 14 февраля в городе Кашгар автономного округа Синьцзян. 11-летний мальчик играл у реки и случайно провалился в ледяную воду. Очевидцы тут же связались с полицейским участком и сообщили о происшествии.

Представители власти незамедлительно прибыли по адресу. К тому времени ребенка унесло течением на два километра. Полицейский по имени Давути (Dawuti) первым покинул машину, вошел в воду и схватил мальчика. Трое его сослуживцев выстроились в ряд и взялись за руки, создав для них живую лестницу. Полицейские благополучно вытащили ребенка из воды.

Благодаря быстрой спасательной операции мальчик не пострадал. Его переодели в сухую одежду и доставили в больницу для медицинского обследования.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.02.2019 12:26|

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