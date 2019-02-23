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В стране и мире | Российский отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

23.02.2019|13:40
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МВД Бурятии начало служебную проверку после того, как в Сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь Дня защитника Отечества, на котором запечатлена девушка, танцующая стриптиз. Об этом в субботу, 23 февраля, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ. Сообщается, что ролик был опубликован в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

На записи видно, как обнаженная девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции. «Все, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му», — говорится в подписи к посту.

В МВД журналистам рассказали, что проверят появившуюся в Сети информацию. «Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в официальном ответе пресс-службы ведомства.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.02.2019 14:16|

Че эт за клоунада. Даже стриптизом стыдно назвать. Было бы грустно, если не было так смешно.

Имя: Гость
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