Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 фев 2019|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
  74.33  |  $  65.51
 

В стране и мире | Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

23.02.2019|12:38
Печать

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом «Тюменской арене» рассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский.

По словам собеседника издания, президент СБР Владимир Драчев был предупрежден о том, что Логинова будет нельзя заявить на соревнования сверх российской квоты спортсменов. В итоге чиновники заявили на спринт всех биатлонистов из квоты, а также попытались выставить Логинова, что им сделать не позволили.

«И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович (Драчев — прим. «Ленты.ру») сейчас на мои звонки не отвечает», — сказал Кугаевский.

Логинов пропустит чемпионат Европы. Он является действующим чемпионом континента в гонке преследования, что дает ему право выйти на старт в этом же виде программы сверх квоты. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо выступить в спринте, на который заявить его не получилось.

Логинов — лучший российский биатлонист в сезоне-2018/2019. Он занимает третье место в общем зачете Кубка мира.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!