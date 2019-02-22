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В стране и мире | Россиян запретят судить в клетках

22.02.2019|17:13
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 апреля проработать вопрос о запрете на использование клеток в залах судов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Поручение дано Минюсту, МВД и Минфину после встречи с сенаторами. Им необходимо «внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования».

Отмечается, что Медведев указал на «гуманистический потенциал» идеи о запрете защитных кабин в судах и отметил, что «нужно просто оценить, сколько это будет стоить». «Точку мы в этом вопросе поставим, но потребуется определенное время», — заключил глава правительства.

Законопроект о запрете клеток в залах судов был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Согласно ему, в статью 9 УПК («Уважение чести и достоинства личности») вносится пункт о запрете помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в судах, а также использовать «иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом». В пояснительной записке уточняется, что помещенные в клетку люди изолируются от заседания, и это препятствует им реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.

Ранее в России наметилась тенденция к сокращению числа приговоров за экстремистские преступления. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического центра «Сова».

Источник — lenta.ru
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Гость|22.02.2019 17:25|

Если они в клетке значит заслужили! А если за убийство то о какой гуманности к ним может идти речь? Ещё под напряжением надо для лучшего результата

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