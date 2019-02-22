22.02.2019 | 13:25

Совет Федерации планирует до начала марта 2019 года внести на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство, предусматривающие возможность предоставления россиянам ипотечных каникул. Законопроект может быть принят парламентом в весеннюю сессию и тогда же вступит в силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по бюджету Сергея Рябухина.

Как рассказал сенатор, подготовленный документ предполагает, что граждане, оформившие ипотеку и внезапно частично или полностью утратившие источник дохода, смогут взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на полгода-год. При этом их не будут штрафовать за невнесение платежей по кредиту, также они не столкнутся с риском потери жилища, приобретенного в ипотеку.

«Законопроект планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат», — заявил Рябухин.

О необходимости запуска механизма ипотечных каникул заявил президент России Владимир Путин 20 февраля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. До этого со схожей инициативой выступал Центробанк.