21.02.2019 | 14:27

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», вводящий наказание для создателей и участников организованных преступных сообществ, передает «Интерфакс».

Документ предлагает установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, дополнив Уголовный кодекс РФ статьей 210.1, предусматривающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Законопроект ужесточает наказание за создание преступного сообщества и руководство им вплоть до пожизненного заключения.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что депутаты могут принять документ во всех трех чтениях уже в марте.

14 февраля президентом России Владимиром Путиным был внесен в Госдуму законопроект против криминальных авторитетов. Они избегают ответственности при помощи своего статуса в преступном мире, считает глава государства. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена, отмечается в пояснительной записке. Президент считает целесообразным это исправить.