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В стране и мире | В России принят закон о паллиативной помощи

21.02.2019|12:48
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о паллиативной помощи, передает «Интерфакс» в четверг, 21 февраля.

«Люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку», — объяснил его суть спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, перед принятием документ обсудили с экспертами и волонтерами, оказывающими помощь больным россиянам, что позволило утвердить не абстрактные формулировки, а «нормы прямого действия».

Спикер Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию попросил завершить работу над этим законом в кратчайшие сроки, чтобы системы была настроена «на потребности конкретной семьи и конкретного человека».

Документ был внесен правительством в Госдуму в декабре прошлого года. В нем впервые прописали право человека на обезболивание, в том числе с использованием сильнодействующих наркотических лекарственных препаратов, как в специальных учреждениях, так и на дому.

Паллиативная помощь — это медикаментозная и психологическая поддержка, цель которой — поддержать достойное качество жизни людей, страдающих тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями.

Источник — lenta.ru
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