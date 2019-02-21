21.02.2019 | 15:14

Букмекерские конторы и тотализаторы составят реестр россиян с лудоманией (склонностью к азартным играм). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект Министерства финансов.

Как следует из документа, азартные игроки смогут попросить у букмекеров не принимать у них ставки или указать сумму, выше которой они не смогут поставить.

Попасть в список можно будет добровольно или по заявлению опекунов недееспособных граждан. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций этого рынка, которые будут обмениваться информацией. Заявление об исключении из перечня игроки могут подать не ранее чем через год после внесения в него.

Указывается, что мера была предложена в связи с ростом числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон (сейчас их пять: Краснодарский край, Приморье, Калининградская область, Сочи, Алтайский край) и защитить права людей, подверженных лудомании.

Представители букмекерских контор поддержали инициативу ведомства, отметив, что, по их статистике, зависимость от азартных игр наблюдается только у двух процентов любителей делать ставки (средняя ставка составляет около полутора тысяч рублей).

Как отмечает издание, на конец 2018 года в России официально зарегистрировано 30 букмекерских контор и тотализаторов, работающих по всей стране. В прошлом году они заплатили более двух миллиардов рублей налогов.