21.02.2019 | 12:50

В 2018 году в России наблюдался значительный рост детской жестокости, при этом число подростковых преступлений снизилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России полковника полиции Станислава Колесника.

По его словам, статистика показывает, что за последние 10 лет число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снижалось по всей стране. «При этом жестокость детей возрастает серьезно. Рост тяжких и особо тяжких преступлений за последний год составил 17 процентов», — отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что в прошлом году количество совершенных подростками особо тяжких преступлений увеличилось примерно на четверть. В первую очередь обеспокоенность вызывала ситуация в Челябинской и Тюменской областях, где этот показатель вырос на 55 процентов. Патрушев указывал, что каждый третий малолетний нарушитель закона ранее уже привлекался к ответственности.

По его словам, чтобы решить проблему, надо менять систему профилактической работы с подростками, улучшать качество работы школьных психологов, наладить сотрудничество полиции и педагогов.