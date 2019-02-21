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В стране и мире | Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице

21.02.2019|12:45
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Американка помыла руки жидким мылом из общественного туалета и заразилась болезнетворной бактерией Klebsiella oxytoca. Как сообщает Daily Mail, на ее лице появились глубокие язвы.

Рейчел Стар Уизерс (Rachel Star Withers) из штата Южная Каролина воспользовалась мылом из диспенсера в туалете одного из ресторанов. Вскоре после этого на ее лице появились высыпания, со временем превратившиеся в кровоточащие язвы. Врачи заявили 33-летней женщине, что она заразилась энтеробактерией Klebsiella oxytoca. Лечение пациентки проходит сложно, так как бактерия устойчива к большинству антибиотиков.

Женщина поделилась снимками своего лица, чтобы предупредить других людей об опасности заражения посредством диспенсеров в общественных туалетах.

Небольшое количество Klebsiella oxytoca можно обнаружить в кале здорового человека. Однако если бактерия попадает в организм другого человека, она может вызвать пневмонию, боль в спине, инфекцию мочеполовой системы и проблемы с кожей. Она способна убить людей с ослабленной иммунной системой.

Австралийский эксперт по гигиене Ралица Проданова (Ralitsa Prodanova) отметила, что опасность могут представлять даже тщательно отмытые диспенсеры из общественных туалетов. «Возможно, вы считаете, что диспенсеры с мылом "очищают сами себя", но даже те из них, в которые добавляют антибактериальный гель, небезопасны. Я советую носить с собой антибактериальный гель, чтобы полностью исключить вероятность заражения», — отметила она.

Микробиолог Чарльз Герба (Charles Gerba) из Университета Аризоны изучил содержимое 296 диспенсеров из общественных туалетов ресторанов. В пятнадцати процентах из них обнаружились болезнетворные бактерии: кишечная палочка, сальмонеллы и Klebsiella oxytoca.

Источник — lenta.ru
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