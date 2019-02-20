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В стране и мире | Путин потребовал навести порядок с отходами

20.02.2019|14:06
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронул тему мусора и вывоза твердых бытовых отходов. Глава государства признал, что эта сфера сложна и изобилует проблемами, поэтому в ней необходимо навести порядок. Трансляцию выступления ведет телеканал НТВ.

Он напомнил, что с 2019 года в регионах России вывоз мусора начал переход на новую систему, а в платежках ЖКХ россиян появилась новая графа — вывоз мусора, из-за чего сборы по ЖКХ во многих регионах выросли. «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги», — отметил Путин.

Президент отметил, что необходимо навести порядок в этой сфере, избавившись от «мутных структур», которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли. Путин отметил, что еще год назад ему лично приходилось вмешиваться в решение некоторых вопросов, требуя у МВД и прокуратуры выставить охрану полигонов.

Однако и решить эту проблему быстро, по словам президента, не выйдет, так как ею не занимались 100 лет, однако делать это необходимо уже сейчас. «Я прошу ОНФ обеспечить здесь действенный гражданский контроль. Их сигналы о любых нарушениях в обязательном порядке должны рассматриваться органами власти», — отметил глава государства, подчеркнув, что деятельность

В ближайшие два года должны будут рекультивированы 30 крупных и проблемных свалок в черте городов, а за следующие шесть лет — и все остальные. Путин также потребовал резко увеличить объемы перерабатываемого мусора, с текущих 8-9 процентов до 60 процентов к 2024 году. «Чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора», — отметил президент.

Также для снижения экологического эффекта Путин потребовал переводить предприятия ЖКХ, транспорт и бизнес на более экологически чистые виды топлива. Особенно здесь необходимо развитие рынка газомоторного топлива, отметил президент.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.02.2019 14:20|

Звездобол!"Честно" назвал сие ПРОФАНАЦИЕЙ.

Гость|20.02.2019 14:22|

Главное сбор денег и чем больше , тем лучше..

Гость|20.02.2019 14:24|

Истину глаголешь.

Гость|20.02.2019 14:33|

Ехал Путин через Путин,

Видит Путин, в реке Путин.

Сунул Путин Путин Путин

Путин Путин Путин.

А без него некому о свалках думать? Мы его для этого на работу нанимали?

Гость|20.02.2019 14:41|

Только у России есть будущее, потому что в других странах оно уже наступило.

Гость|20.02.2019 14:52|

Ну так и знал,что по мусора выступит,а то все Сирия,Украина, Трамп!

Молодец, Владимир Владимирович, чутко реагирует на запросы населения,чувствуется, свой Царь

Только выступает почему-то не перед грабительскими реформами,а после,когда уже "доят" по полной.

Что-нибудь уменьшилось после его выступлений,каждый год бла-бла-бла.

Гость|20.02.2019 15:03|

Он все 19 лет обещает. А на деле - пшик. Пообещать не значит сделать!!!!

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