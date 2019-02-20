20.02.2019 | 14:31

Налоговая нагрузка на российские семьи должна быть снижена, а регионы должны предложить дополнительные меры поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

«Принцип должен быть простой — больше детей, меньше налогов», — подчеркнул он.

В качестве меры поддержки многодетных семей Путин поручил дополнительно освободить их от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на ребенка, а также от налога на земельные участки размером шесть соток

Кроме того, глава государства поручил с 1 июля текущего года поднять выплаты семьям с детьми-инвалидами вдвое — до 10 тысяч рублей. Также с 1 января 2020 года выплаты на ребенка смогут получать семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас по закону такие выплаты полагаются семьям с доходами не более полутора прожиточных минимумов на члена семьи.

«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что новый пакет мер должен помочь России на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения.