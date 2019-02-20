20.02.2019 | 13:18

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объяснил, почему российские пенсионеры справедливо почувствовали себя обманутыми, и распорядился выплатить им те деньги, которые они недополучили в 2019 году. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

Глава государства напомнил, что в рамках прошедшей в 2018 году пенсионной реформы были проиндексированы пенсии, однако эффекта от этого люди фактически не почувствовали. Дело в том, что до индексации пенсионеры получали социальную доплату либо из федерального, либо регионального бюджета, чтобы их пенсия достигала уровня прожиточного минимума.

«Теперь если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — констатировал президент.

По словам Путина, многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. «Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить», — подчеркнул он.

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума. Что касается выплат за первые месяцы текущего года, то их нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

С 2019 года все пенсионные выплаты были проиндексированы на 7,05 процента. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что увеличенные выплаты получат более 30 миллионов россиян.