Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|13:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  66.20
 

В стране и мире | Путин пообещал доплатить пенсионерам

20.02.2019|13:18
Печать

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объяснил, почему российские пенсионеры справедливо почувствовали себя обманутыми, и распорядился выплатить им те деньги, которые они недополучили в 2019 году. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

Глава государства напомнил, что в рамках прошедшей в 2018 году пенсионной реформы были проиндексированы пенсии, однако эффекта от этого люди фактически не почувствовали. Дело в том, что до индексации пенсионеры получали социальную доплату либо из федерального, либо регионального бюджета, чтобы их пенсия достигала уровня прожиточного минимума.

«Теперь если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — констатировал президент.

По словам Путина, многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. «Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить», — подчеркнул он.

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума. Что касается выплат за первые месяцы текущего года, то их нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

С 2019 года все пенсионные выплаты были проиндексированы на 7,05 процента. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что увеличенные выплаты получат более 30 миллионов россиян.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.02.2019 13:30|

В Украине комик Зеленский лидирует в президентской гонки. Надо туда переезжать, там будет весёлая жизнь.

Гость|20.02.2019 13:34|

Чемпион по обещаниям ..

Гость|20.02.2019 13:36|

Опять воды залил пенсам в уши, они сидят со счетами высчитывают 7,05%, лучше, чем лавров не скажешь:"Дебилы б...ь"

Гость|20.02.2019 13:43|

Путин и «нет времени на раскачку»

2007 год — «Нужно, чтобы все без раскачки включились в работу»;

2012 год — «Без дальнейшей раскачки приступим к дальнейшей работе»;

2013 год — «Без раскачки!»;

2017 год — «Действовать нужно без раскачек!»;

2018 год — «Времени на раскачку нет!»;

2019 год — «Времени на раскачку нет!».

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!