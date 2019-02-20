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В стране и мире | Переехавших в села учителей предложили премировать миллионом рублей

20.02.2019|13:15
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В России должна быть запущена программа «Земский учитель», в рамках которой педагоги, которые переезжают работать в школах сел и малонаселенных городов, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

Ранее президент призвал снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор». Путин отметил, что это позволит специалистам старше 50 лет также получать выплаты при переезде в другой город.

«Земского доктора» запустили в 2012 году. В рамках программы специалист получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.

Владимир Путин выступает с пятнадцатым за время своего президентства посланием к Федеральному собранию.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.02.2019 13:23|

В 60 лет поехали как Земскиц доктор и ли учитель. Один хрен к земле пора привыкать. Да и миллиончик не лишний., а если муж и жена земские то 2 миллиона. Главное чтобы не обманули

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