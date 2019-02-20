20.02.2019 | 17:38

Мать шестилетнего ребенка, найденного с пакетом на голове в районе столичного лесопарка «Лосиный остров», обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом в среду, 20 февраля, пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева сообщила «Интерфакс».

По ее словам, 33-летней Надежде Куликовой предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью») УК РФ. В настоящее время органы следствия ходатайствуют о заключении женщины под стражу.

Ранее, 18 февраля сообщалось, что водитель обнаружил на МКАД в районе «Лосиного острова» мальчика, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом. Чтобы его снять, понадобился нож. Врачи диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения.

Позднее мальчик рассказал, что накануне происшествия мать целый день его не кормила и оставила в лесу за то, что он попытался утопить собаку. Женщина, в свою очередь, объяснила, что якобы пыталась отыскать его и пришла в полицию только около 06:00, чтобы написать заявление о пропаже.

Она заявила, что сын убежал сам, однако была задержана из-за противоречивых показаний в ходе расследования уголовного дела. Следователи обнаружили у нее улики — три рулона скотча и нож.