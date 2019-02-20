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В стране и мире | Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

20.02.2019|13:24
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору». «Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — призвал Макаревич.

Музыкант добавил, что «себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.

Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января. Сам комитет возглавляет Елена Ямпольская.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.02.2019 13:33|

Хоть я его не очень. Но говорит правельно. Задолбали уже эти ток шоу, крик, ор. Хотя я уже не смотрю телек. Пусть орут.

Гость|20.02.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

вообще 80 процентов населения Земли — идиоты.
Не скажу про всю Землю, но в России так и есть.

Имя: Гость
Комментарий:

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