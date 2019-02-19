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В стране и мире | Сын Децла высказался против съемок фильма об отце

19.02.2019|15:22
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Сын хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий не поддерживает идею съемки документального фильма об умершем отце. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

13-летний подросток назвал аферистом Романа Супера, запустившего сбор средств на съемки картины, а также указал на то, что его отец остался недоволен теми интервью, которые брал у него этот журналист. Кроме того, он отметил, что разрешение на съемку дал только его дедушка, Александр Толмацкий.

«А спросил разрешение он (Роман Супер — прим. «Ленты.ру») только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает. Просто знайте, что он аферист, и авторскими [правами] на эту съемку он не обладает, так что я надеюсь, вы репостните эту запись и не будете кидать деньги на это "творение"», — написал сын рэпера.

В комментариях Александр Толмацкий пояснил внуку, что любой человек имеет право снять кино в память о Децле без получения специального разрешения. Он также отметил, что считает Романа Супера отличным человеком и журналистом.

18 февраля стало известно, что компания «Амурские волны» решила сделать документальный фильм о Кирилле Толмацком, в связи с чем запустила краудфандинговую кампанию для сбора средств на съемки. Для создания картины планируется привлечь 3,5 миллиона рублей.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.02.2019 15:32|

Кто-то на этом сайтишке методично продвигает этого ничто!

Гость|19.02.2019 15:51|

супер этот гнилой либераст

Гость|19.02.2019 15:53|

Гость писал(a):

Кто-то на этом сайтишке

Совсем задолбали, нормальных новостей нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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