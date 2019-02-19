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В стране и мире | Российской экономике предсказали новый удар от США

19.02.2019|17:54
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Российская экономика может столкнуться с новыми серьезными потрясениями в случае введения очередных санкций США, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

«Те санкции, которые уже введены, они экономикой поглощены, к этому нашему предприятия приспособились. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас», — сказал Кудрин.

По его словам, российская экономика продолжает нести потери из-за западных санкций. В частности, наложенные ограничения влияют на настроение инвесторов. В этих условиях труднее будет добиться поставленной в майском указе президента задачи по достижению экономического роста на среднемировом уровне к 2024 году, отметил глава Счетной палаты.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение новый законопроект о введении дополнительных санкций. В частности, предлагается запретить покупку новых выпусков российских гособлигаций и включить в санкционные списки проекты по сжижению российского газа за рубежом.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.02.2019 18:38|

отдайте крым прекратите войну на донбасе и в луганске

Гость|19.02.2019 18:51|

У Кудрина взгляд на фото ... и скорбь, и гнев и психическое что то, аж страшно за страну. Трамп сейчас очередной апперкот по организму, в смысле по нашей экономике нанесет ..и увсё, это у Кудрина на физиономии написано..

Гость|19.02.2019 18:57|

страна самодостаточная . править с умом не кому . Сталину никакие санкции угрозой не были .плетемся с такими то ресурсами как нищие за подоянием . с такими ресурсами мы должны править а не кто то другой . это от нас должны санкций бояться .а у нас только спекуляцию и развили больше то нет ничего . лишь бы народ ободрать все думы .

Гость|19.02.2019 19:04|

Санкции объявлены не народу и не России, а всего лишь клану Путина - Сечину, Тимченко, Роттенбергам и их бизнесу

Гость|19.02.2019 19:06|

Верно, плетёмся куда, зачем, непонятно. И думы все , как обобрать, ободрать, на большее уже мозга не хватает.

Гость|19.02.2019 19:12|

Ну да, санкции им, а нас одни макароны скоро определят. И работа до потери пульса

Гость|19.02.2019 19:22|

Есть две России - для них и для нас. У них есть роскошь, привилегии, деньги… Для нас они оставили санкции, растущие налоги, закрывающиеся больницы и школы, уничтоженное производство и бесконечные байки о том, что - Россия окружена кольцом врагов, что надо мобилизоваться, потерпеть, что денег нет, но Вы держитесь, что трамп - мо, и так далее...

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