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В стране и мире | Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети

19.02.2019|13:08
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает военнослужащим иметь смартфоны и общаться с журналистами, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, речь идет не только о смартфонах, но и о других гаджетах, в «которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Ограничивается право военнослужащих на пользование соцсетями. К примеру, им нельзя будет выкладывать в интернет любую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также о нынешних и бывших сослуживцах, членах их семей.

Причиной для принятия запрета авторы законопроекта называют особый интерес к российским военным со стороны спецслужб «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций».

В феврале прошлого года сообщалось о планах Минобороны запретить солдатам использовать в личных целях спутниковые средства навигации и мобильники с фотокамерами. В Генштабе ввели список разрешенных к использованию простых кнопочных сотовых телефонов.

Источник — lenta.ru
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