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В стране и мире | Банковские карты россиян оказались под угрозой

19.02.2019|17:44
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Центробанк зафиксировал резкий рост несанкционированных операций по банковским картам россиян в 2018 году, говорится в отчете подконтрольного регулятору Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

По данным центра, объем несанкционированных операций по картам российских банков за прошлый год составил 1,3 миллиарда рублей, что на 44 процента больше, чем в 2017-м. Количество транзакций выросло на 31,4 процента — до 417 тысяч.

Причину роста показателей ЦБ видит в росте популярности карт как платежного средства и в более успешной выявляемости нарушений по сравнению с предыдущими годами. «Увеличение количества покушений на хищение и увеличение сумм похищенных денег связано не с тем, что преступники стали больше воровать или больше атаковать наших граждан, а с тем, что Банк России провел вместе с кредитными организациями довольно серьезную работу», — говорится в отчете.

Часть похищенных денег банки смогли вернуть держателям карт. В третьем квартале, когда этот показатель впервые начал учитываться в отчетности кредитных операций, возместить удалось 230 миллионов рублей.

Специалисты ФинЦЕРТа отмечают, что злоумышленники все чаще прибегают к хищению без непосредственного использования карты — при платежах через Интернет и мобильные устройства. В 2018 году объем таких операций вырос на 48,3 процента — до миллиарда рублей.

Источник — lenta.ru
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