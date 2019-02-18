Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 фев 2019|14:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.91  |  $  66.25
 

В стране и мире | Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям

18.02.2019|13:06
Печать

Шестилетний ребенок потерялся в столичном лесопарке «Лосиный остров» и провел там всю ночь, сообщил ТАСС в понедельник, 18 февраля, источник в правоохранительных органах.

«Родители пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако это им не удалось. В районе 06:00 мск мать мальчика пришла в полицию и написала заявление о его пропаже», — рассказал собеседник агентства.

Около 9:00 ребенок сам вышел к автозаправочной станции в Гольяново, сотрудники которой вызвали экстренные службы. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

В городском главке МВД подтвердили факт обнаружения ребенка и рассказали о проведении проверки по факту произошедшего, не уточнив подробности.

В ноябре на Урале потерялись двое мальчиков 10 и 13 лет, убежавшие за собакой в лес. Дети почти сутки пытались выбраться к людям самостоятельно, двигаясь вдоль реки. Выследить и спасти их удалось местным охотникам.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!