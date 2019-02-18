18.02.2019 | 15:58

В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По данным опрошенных изданием экспертов, с начала 2019 года в России подорожали модели, всегда считавшиеся бюджетными, — Lada Vesta и Hyundai Solaris. Обе теперь стоят немного больше миллиона рублей, что считается психологически важной отметкой.

Остальные производители тоже поднимают цены: от 6 тысяч (Nissan) до 648 тысяч рублей (Porsche).

Средняя цена на самые массовые модели легковых автомобилей выросла уже в прошлом году — на 10 процентов, до 1,19 миллиона рублей, отмечают специалисты. Главной причиной нынешнего подорожания они называют повышение НДС с начала года с 18 до 20 процентов, традиционную индексацию цен на размер инфляции, а также растущий спрос из-за того, что автовладельцы смирились с необходимостью перейти на более дешевые модели из-за падения доходов.

В конце января «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж модели Vesta Sport за 1,009-1,045 миллиона рублей в зависимости от комплектации. По сообщению компании, это первая отечественная машина, цена которой превышает миллион рублей (после деноминации 1998 года).

16 февраля СМИ сообщили о готовящемся законопроекте, который предусматривает запрет на покупку автомобилей гражданам, не имеющим гаража. Позднее эта информация была опровергнута.