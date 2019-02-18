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В стране и мире | Россияне останутся без дешевых автомобилей

18.02.2019|15:58
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В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По данным опрошенных изданием экспертов, с начала 2019 года в России подорожали модели, всегда считавшиеся бюджетными, — Lada Vesta и Hyundai Solaris. Обе теперь стоят немного больше миллиона рублей, что считается психологически важной отметкой.

Остальные производители тоже поднимают цены: от 6 тысяч (Nissan) до 648 тысяч рублей (Porsche).

Средняя цена на самые массовые модели легковых автомобилей выросла уже в прошлом году — на 10 процентов, до 1,19 миллиона рублей, отмечают специалисты. Главной причиной нынешнего подорожания они называют повышение НДС с начала года с 18 до 20 процентов, традиционную индексацию цен на размер инфляции, а также растущий спрос из-за того, что автовладельцы смирились с необходимостью перейти на более дешевые модели из-за падения доходов.

В конце января «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж модели Vesta Sport за 1,009-1,045 миллиона рублей в зависимости от комплектации. По сообщению компании, это первая отечественная машина, цена которой превышает миллион рублей (после деноминации 1998 года).

16 февраля СМИ сообщили о готовящемся законопроекте, который предусматривает запрет на покупку автомобилей гражданам, не имеющим гаража. Позднее эта информация была опровергнута.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.02.2019 16:07|

покупайте российские тазы

Гость|18.02.2019 16:14|

Гость писал(a):

покупайте российские тазы
Тазобрак за лям ??? Упаси христос ! Это гамано в самой большой комплектации должно стоить ну не как не выше 400 т руб. А те которые старше 3-5 лет должны продаваться вязанками по 100-150 т руб. А на 7 год подлежат принудительной утилизации.

Гость|18.02.2019 16:16|

Мало ли что должны. А продаваться точно будут под лям. Как только на Киа и хюндаи цены подтянут, за ними и тазы пойдут.

Гость|18.02.2019 16:17|

Гость писал(a):

А продаваться точно будут под лям.
Неужели у кого рука поднимется за этот шлак отдать лям ??????

500 уже безумно дорого за эти погремушки.

Гость|18.02.2019 16:45|

Ага.

Гость|18.02.2019 16:52|

Люди итак уже без гроша в кармане все на ЖКХ отдают и лекарства. Вставай страна родная! Нас на колени уже поставили

Гость|18.02.2019 16:59|

Как сейчас покупают солярисы за лям так и позже будут покупать тазы за лям. Стосорокшесть процентов! 10 лет назад маздатри стоила от 490 тысяч до 640. Сейчас вы за эти деньги купите только таз, а маздатри строит от миллион триста.

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