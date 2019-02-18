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В стране и мире | Московский школьник на спор ударил полицейского

18.02.2019|16:41
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В Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника полиции на Манежной площади и попытался скрыться. Следователи начали доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Командир одной из рот 2-го Оперативного полка управления МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского», — рассказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел в минувшие выходные.

По его словам, по подозрению в причастности к происшествию были задержаны двое друзей ударившего полицейского школьника. Все задержанные оказались учениками московской школы № 629. Выяснилось, что напавший одиннадцатиклассник «сделал все согласно договоренности с другими подростками», проиграв некий спор.

В отношении родителей всех трех школьников составлен протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего»).

12 февраля группа подростков в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) набросилась на экипаж вневедомственной охраны из пяти сотрудников, прибывший по вызову в заведение, где отдыхала компания.

Выяснилось, что 19-летний парень ударил в кафе девушку, после чего семь его приятелей попытались, используя деревянные палки и предметы мебели, отобрать у прибывших бойцов табельное оружие. Два росгвардейца сделали предупредительные выстрелы, а один из них вынужден был выстрелить в сторону несовершеннолетнего нападавшего, угрожавшего их зарезать. Три подростка были арестованы.

Источник — lenta.ru
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