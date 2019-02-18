18.02.2019 | 15:54

Салон президентского лимузина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», продемонстрировали на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, передает телеканал «Звезда».

Изнутри автомобиль отделан кожей и деревом, а на приборной панели размещены два монитора. Пассажирские места оборудованы мультимедийной системой, а вместо обычных стекол в машине установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В ОАЭ уже согласились вложить в совместный проект 110 миллионов евро.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку входят лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.