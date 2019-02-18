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В стране и мире | «Кортеж» Путина показали изнутри

18.02.2019|15:54
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Салон президентского лимузина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», продемонстрировали на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, передает телеканал «Звезда».

Изнутри автомобиль отделан кожей и деревом, а на приборной панели размещены два монитора. Пассажирские места оборудованы мультимедийной системой, а вместо обычных стекол в машине установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В ОАЭ уже согласились вложить в совместный проект 110 миллионов евро.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку входят лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.02.2019 16:15|

показуха

Гость|18.02.2019 17:04|

penzainform.ru писал(a):

российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun.
собирать на базе ВАЗа - плохая репутация завода не позволяет?))

Гость|18.02.2019 17:05|

Кожей бизона .. вот это салон, мотор семьсот коняжек, буденый отдыхает.

Гость|18.02.2019 17:06|

Безразлично что там и как в его кортеже.

Гость|18.02.2019 17:07|

Семьсот лысых - в соответствии с великостью.

Гость|18.02.2019 17:11|

Можем же!Большому кораблю больше плаванье.

Гость|18.02.2019 17:15|

Простите, а что в этом кортеже российского и что мы можем?

Имя: Гость
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