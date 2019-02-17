17.02.2019 | 11:50

В Москве в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, где расположено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, погиб мужчина, подравшийся с охранником. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, у уроженца Орловской области, пришедшего в здание Центрального телеграфа, возник конфликт с сотрудником охраны. Они начали драться и упали на пол, после чего охранник обнаружил, что оппонент не дышит.

Сообщается, что на месте работают следователи, проводится проверка.

Информацию о найденном теле «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах. Деталей произошедшего он не уточнил.

По версии РЕН ТВ, пришедший в здание министерства человек имел хулиганские цели и был убит охранником. Telegram-канал «112» в свою очередь утверждает, что сотрудник охраны заявил полицейским, что нарушитель первым напал на него и скончался после того, как они начали бороться на полу. Сообщается, что второй участник конфликта — приезжий из Орловской области Геннадий Павлов.

Мужчине было 32 года, пишет «Московский комсомолец». По информации газеты, он попытался пройти в здание, повздорил с охранникам и почувствовал себя плохо, после чего скончался. Причиной смерти называют сердечную недостаточность, но, как уточняет издание, правоохранительные органы «не исключают и криминальную причину».