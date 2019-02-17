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В стране и мире | Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

17.02.2019|11:19
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Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника издания, помимо лунохода к спутнику будут запущены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки грузов, модули для строительства лунной базы и орбитальный аппарат для поддержки связи и навигации.

Источник отметил, что инициатором этих разработок стало научно-производственное объединение имени Лавочкина. Запуск космических аппаратов должен пройти в период с 2031 по 2035 годы.

В декабре «Роскосмос» и Совет РАН по космосу заявили, что российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. В эти же сроки на полигоны доставят крупные грузы, а также будут проводить научные эксперименты.

О том, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в ноябре. По его словам, основные задачи на ней будут решать роботизированные системы.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.02.2019 11:26|

penzainform.ru писал(a):

помимо лунохода к спутнику будут запущены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки грузов, модули для строительства лунной базы и орбитальный аппарат для поддержки связи и навигации.
И кто всё это будет делать? Из нашего ВУЗа практически все толковые выпускники сейчас работают в Хьюстоне, Сиэтле, других западных городах.

Гость|17.02.2019 11:30|

ха-ха-ха

Гость|17.02.2019 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых.
Миру не хватает российского газа, нефти и проч. богатств за копейки, а россиянам по космической цене будут втюхивать полезные ископаемые аж с Луны.

Гость|17.02.2019 12:00|

Контора им.Лавочкина,может не надо?Ничего хорошего не случится,а деньги на сии проекты с народа будут вытрясать новыми налогами!)))

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