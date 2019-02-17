Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

В стране и мире | Российская пенсионерка обругала девочку и сломала ей руку в автобусе

17.02.2019|10:57
Печать

Пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке в Казани. Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся дверь. Конечность зажало между поручнем, передает в воскресенье, 17 февраля, «Политэксперт».

Отмечается, что пенсионерка при этом громко бранилась, а девочка едва не потеряла сознание от боли. Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.

Подросток обратилась за помощью в ближайшую аптеку, фармацевты вызвали ей «скорую».

Позже у пострадавшей выявили серьезный перелом. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.02.2019 11:08|

penzainform.ru писал(a):

Пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке в Казани.

Из повествования трудно сделать вывод. Ну выходила, ну торопилась, а что делала 13 летняя стояла поперек или что? Или на костылях? Или это больной беспомощный ребенок? Или накрашенная инфальтинка?

Гость|17.02.2019 11:12|

penzainform.ru писал(a):

Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся

Куда смотрел водила, кондуктор? И водилу и кондуктора к ответу.

Гость|17.02.2019 11:53|

Звереет народ, однако.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!