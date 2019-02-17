Пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке в Казани. Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся дверь. Конечность зажало между поручнем, передает в воскресенье, 17 февраля, «Политэксперт».
Отмечается, что пенсионерка при этом громко бранилась, а девочка едва не потеряла сознание от боли. Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.
Подросток обратилась за помощью в ближайшую аптеку, фармацевты вызвали ей «скорую».
Позже у пострадавшей выявили серьезный перелом. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
penzainform.ru писал(a):
Из повествования трудно сделать вывод. Ну выходила, ну торопилась, а что делала 13 летняя стояла поперек или что? Или на костылях? Или это больной беспомощный ребенок? Или накрашенная инфальтинка?