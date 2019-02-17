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В стране и мире | Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы

17.02.2019|14:35
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «неверной трактовкой» сообщения о том, что государство планировало забрать у крупного бизнеса сверхдоходы. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает «Интерфакс».

Глава правительства дал интервью программе «Итоги недели» на НТВ. Во время разговора ведущая заметила, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте».

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — отреагировал Медведев.

На слова ведущей о том, что такая возможность обсуждалась, премьер ответил: «Это неверная трактовка».

В августе 2018 года СМИ опубликовали письмо помощника президента Андрея Белоусова. В документе предлагалось изъять сверхдоходы свыше 500 миллиардов рублей у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний и направить средства на реализацию майского указа главы государства. Профильные министерства раскритиковали идею. Позже Белоусов заявил, что бизнес согласен добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестпроектах. В октябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что компаниям из «списка Белоусова» подобрали пять транспортных проектов, в которые они смогут инвестировать.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.02.2019 14:48|

penzainform.ru писал(a):

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «неверной трактовкой» сообщения о том, что государство планировало забрать у крупного бизнеса сверхдоходы.
Давно пора принять прогрессивную шкалу НДФЛ и никакого защитника жирных котов Медведева не слушать.

Гость|17.02.2019 15:06|

Правительство Медведева способно лишь забрать последние доходы у населения...

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