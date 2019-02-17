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В стране и мире | Мать Децла назвала причину его смерти

17.02.2019|13:09
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Ирина Толмацкая рассказала в эфире Первого канала, из-за чего остановилось сердце у ее сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл).

По ее словам, Децл не справился с высокой нагрузкой. «Причина смерти — перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога», — сказала Толмацкая.

Мать Децла пришла на шоу «Эксклюзив», чтобы «рассказать правду о его жизни и смерти». Она пояснила, что Толмацкий много работал над альбомами, потому что хотел сделать что-то значимое. «Маленький, но с большим сердцем», — заключила Толмацкая.

6 февраля отец музыканта Александр Толмацкий выложил пост в Instagram, в котором попросил прощения у Децла и заявил, что гордится им. По его словам, перед смертью они так и не поговорили, а все их попытки начать общение были «сплошным провалом». Многие негативно восприняли эту публикацию и раскритиковали продюсера за то, что тот при жизни сына не попытался наладить отношения.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительной причиной смерти музыканта назвали сердечную патологию, хотя близкие утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.

Источник — lenta.ru
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