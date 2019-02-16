Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.92oC
+0.92oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

В стране и мире | Владимир Машков объявил об уходе из кино

16.02.2019|11:26
Печать

Народный артист России Владимир Машков заявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он оставит карьеру актера. Его слова передает Пятый канал в пятницу, 15 февраля.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет, электричество кончилось"», — сказал Машков.

Артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что не знает этого.

В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.

Владимир Машков снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.02.2019 12:05|

Они все уходят. Прощальные гастроли.... знаем мы эти трюки. Цену набивает.

Гость|16.02.2019 12:13|

Вор, должен сидеть в тюрьме ... шутка!, постарел, а что ему, должность хлебная досталась, даже очень. Так кино можно и по боку , кыш!

Гость|16.02.2019 12:23|

Это он зря. Один из немногих, и тот уходит.

Гость|16.02.2019 12:27|

Пресс-секретарь артиста Владимира Машкова Ольга Андрейкина отреагировала на информацию о его уходе из кино, сообщает RT. По ее словам, актер не уходит из кино, а намерен сделать перерыв в съемках, так как очень занят в театре. «Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается», — сказала она.

Андрейкина добавила, что Машков неоднократно предупреждал о таком намерении, и назвала реакцию СМИ «бурей в стакане».

Гость|16.02.2019 12:39|

Не расстраивайтесь.Вместо него останется однозначно совершенно бездарная доча.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!