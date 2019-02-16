16.02.2019 | 11:26

Народный артист России Владимир Машков заявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он оставит карьеру актера. Его слова передает Пятый канал в пятницу, 15 февраля.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет, электричество кончилось"», — сказал Машков.

Артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что не знает этого.

В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.

Владимир Машков снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью».