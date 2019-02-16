16.02.2019 | 15:53

Выживший в схватке с пумой мужчина поделился подробностями случившегося в четверг, 14 февраля в интервью с представителями Colorado Parks and Wildlife.

Инцидент произошел 4 февраля 2019 года в одном из парков неподалеку от города Форт-Коллинс, штат Колорадо. Хищник напал на пробегавшего мимо Трэвиса Кауффмана (Travis Kauffman). Как рассказывает сам мужчина, в тот день он планировал пробежать 20-25 километров по известному маршруту, однако погодные условия внесли изменения в его планы.

Скользкая поверхность земли вынудила спортсмена свернуть на незнакомую тропу, по которой он всего однажды проезжал на велосипеде. Кауффман был без наушников, что позволило ему услышать подозрительный шорох за спиной. «Одно из моих самых страшных подозрений подтвердилось», — признается он. Американец повернул голову и увидел в трех метрах от себя молодую пуму.

Хищник медленно приближался к жертве и через несколько секунд совершил нападение. Первым делом Кауффман закрыл лицо руками и громко закричал. «Я вопил, не унимаясь, таким варварским пронзительным криком», — пояснил мужчина. Зверь ухватился за его правое запястье, и, когда тот попытался его сбросить, они оба упали на обочину тропы.

Кауффман повалил пуму на спину и испугался, что та начнет отталкивать его задними лапами, как это делает его домашний питомец. Он решил, что ему нужно защитить свой пах и живот, удержав задние лапы зверя. Мужчина пытался зафиксировать животное ногами, затем хватался за подручные ветки, но все они разламывались во время борьбы.

Тогда ему под руку попал камень. Спортсмен ударил зверя по голове, но тот не выпускал запястья. «После того, как я стукнул его булыжником, он начал скрежетать зубами, это продолжалось снова и снова», — рассказал Кауффман, добавив, что зверь проткнул зубами его ладонь и задел нерв. Мужчина решил, что либо он убьет пуму, либо не покинет место схватки живым.

Придерживая задние лапы животного левой ногой, Кауффман закинул правую ногу на глотку пумы и удерживал ее до тех пор, пока та не сдалась и не отпустила запястье. Победитель битвы признался, что не может вспомнить определенных звуков или запахов во время атаки, однако сама сцена была достаточно напряженной, поэтому в результате он очень удивился воцарившейся тишине.

На обратном пути американец заметил других бегунов, которые впоследствии сопроводили его и направили в больницу. Он появился у врачей «весь в крови». Мужчина получил более 20 глубоких порезов лица и руки, многочисленные ушибы и раны на шее, однако ему удалось избежать переломов костей и травм сухожилий.