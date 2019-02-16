Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.92oC
+0.92oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

В стране и мире | Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников

16.02.2019|10:47
Печать

Новый вид банковского мошенничества может появиться в течение полугода. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

По словам Кузнецова, злоумышленники будут использовать подделывающий голоса робот. Для примера он показал аудиозапись диалога «губернатора» с голосом актера Иннокентия Смоктуновского, который попросил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Это не артист, это делает робот. (...) И это возможно уже сегодня», — отметил Кузнецов. Он также добавил, что Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям и подчеркнул их необходимость для всех остальных банков.

В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации. По легенде они якобы стараются предупредить клиента о попытке несанкционированно списать деньги с карты, для чего спрашивают у клиента кодовое слово и CVV-код.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!