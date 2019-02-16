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В стране и мире | Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей

16.02.2019|12:32
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Добровольные жертвователи собрали деньги на авиабилеты матери-одиночке Наталье Гуменной, которая была вынуждена оплатить 13 мест в самолете для перевозки двух детей-инвалидов, которые перенесли операцию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала председатель Хабаровского отделения Российского детского фонда Елена Суркова.

Она рассказала, что, после того как информация об инциденте появилась в СМИ, компании и частные лица начали звонить в фонд и предлагать финансовую помощь. За день женщине восполнили все расходы за перелет.

Ранее сообщалось, что жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов домой после операции в Москве. Женщина была вынуждена срочно искать деньги, ей помогли родственники.

Позднее в авиакомпании Utair заявили, что не знали о перелете, социальные службы и Российский детский фонд не связывались с перевозчиком. Там пояснили, что без оповещения маломобильный пассажир сталкивается с нехваткой мест в салоне или высокой ценой на билеты.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.

Источник — lenta.ru
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