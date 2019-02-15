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В стране и мире | Взорвавшийся в Красноярске дом должны были снести три года назад

15.02.2019|13:28
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Многоквартирный дом в Красноярске, где произошел взрыв газа, из-за которого погибли два человека, признали в суде подлежащим сносу самостроем еще три года назад. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в пятницу, 15 февраля.

«Установлено, что здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилые помещения», — отмечается в тексте.

Двое из трех собственников строения доставлены на допрос к следователям, которым поручено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК).

Ранее сообщалось, что спасатели завершили работы на месте происшествия.

ЧП произошло 14 февраля. Из-за хлопка газа шесть квартир в доме были разрушены полностью, еще десять — частично. Из пострадавшего от взрыва здания эвакуировали 30 человек. В результате погибли 57-летний мужчина, в жилье которого находился эпицентр взрыва, и 57-летняя женщина из другой квартиры.

Источник — lenta.ru
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