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В стране и мире | Тело российского солдата нашли со связанными руками и пакетом на голове

15.02.2019|13:37
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Родственники солдата-срочника, чье тело было найдено 10 февраля в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области, считают его смерть насильственной. Об этом порталу «МОЁ! Online» рассказал отчим молодого человека.

По словам мужчины, 11 февраля представитель военной части города Богучар сообщил семье о смерти 19-летнего парня от остановки сердца. Военные привезли домой тело рано утром 13 февраля, без телефона, нательного креста, очков, военного билета и извещения о смерти.

«На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Еще след на виске как от травмы. Все остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто, заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что так не делают», — сказал собеседник издания, добавив, что юноша никогда не жаловался на сердце и вряд ли умер из-за этого.

Портал со ссылкой на информацию из соцсетей указывает, что тело было найдено на третий день после пропажи солдата, со связанными скотчем руками, пакетом на голове и большой ссадиной на затылке. В уведомлении о гибели военнослужащего за подписью командира части сказано, что погибший был обнаружен с признаками насильственной смерти и по данному факту проводится расследование.

Родственники солдата будут подавать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в группе «Комитет-совет солдатских матерей России» во «ВКонтакте» сообщалось, что якобы по подозрению в причастности к случившему задержаны двое военнослужащих. Еще четверо, которые нашли тело, находятся в части под охраной постового.

Источник — lenta.ru
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