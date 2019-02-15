15.02.2019 | 13:33

Первый канал отстранил магистра телеигры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от участия в обеих телепередачах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу канала.

На канале посчитали поведение Друзя и Бера неэтичным, а их поступки недопустимыми, добавив, что ситуация нанесла репутационный вред игре «Что? Где? Когда?» и самому телеканалу. Решение об отстранении приняли компании-производители программ, а руководство Первого канала поддержало это решение.

«Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались», – отметил гендиректор телекомпании «Красный квадрат» (занимается производством программы «Кто хочет стать миллионером?» – прим. «Лента.ру») Илья Кривицкий. Он также добавил, что Бер не имел право устраивать «следственные эксперименты» и «будет отстранен от работы в шоу на неопределенный срок». Помимо этого, Кривицкий сообщил, что «исход игры с участием Александра Друзя аннулирован» и выигрыш в викторине ему выплачен не будет.

«Тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр (Друзь– прим. «Лента.ру») будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», – сообщила генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» и сооснователь программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко.

Бер отметил, что «с точки зрения канала это справедливо». «У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня», — добавил Бер.

12 февраля главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Бер заявил, что Друзь совершил попытку подкупа. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них для того, чтобы выиграть максимальный приз во время игры. Впоследствии магистр обвинил Бера в обмане и провокации.