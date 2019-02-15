15.02.2019 | 13:41

Неизвестный напал на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил ТАСС сам градоначальник.

По словам Шарыпова, нападение произошло возле его дома в четверг, 14 февраля. В настоящее время мэр находится в больнице.

Как сообщает местный портал IvanovoNews, в четверг около 21:40 неизвестный с битой набросился на Шарыпова, когда тот подходил к своему дому. Мэр оказал сопротивление и попытался задержать нападавшего, но злоумышленнику удалось скрыться.

В региональном управлении МВД порталу пояснили, что в результате нападения Шарыпов получил ушибы, неопасные для жизни. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), подозреваемого ищут сотрудники полиции.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.