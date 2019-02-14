Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 фев 2019|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
  75.05  |  $  66.54
 

В стране и мире | В Госдуме заговорили о смерти российских деревень

14.02.2019|12:18
Печать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в России должен быть запущен национальный проект, направленный на развитие деревень. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в четверг, 14 февраля, сообщает агентство «Москва».

Как отметил депутат, десятки тысяч деревень исчезли с карты России, столько же «при смерти». «Происходит сознательное опустошение центральных российских регионов», — цитирует Нилова агентство. Парламентарий предложил создать нацпроект по спасению деревень под названием «Свой дом» или «Отчий дом».

В ходе выступления Нилов также напомнил о законопроекте, внесенном фракцией «Справедливая Россия» и предполагающем направление средств материнского капитала на строительство садовых домов. «Он почему-то застрял, хотя поддержан даже лидером правительства. Давайте его рассматривать», — заключил депутат.

Днем ранее в Госдуме предложили застраивать российские города малоэтажными домами из дерева. С такой инициативой выступил председатель парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|14.02.2019 12:22|

отсюдова проще уехать

одно развивание

Гость|14.02.2019 12:23|

Днем ранее в Госдуме предложили застраивать российские города малоэтажными домами из дерева. С такой инициативой выступил председатель парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

И создвать на местах добровольное пожврное общество...

Гость|14.02.2019 12:39|

Госдума, я вас поздравляю! Все что вы делали в течение своей жизни, дало плоды. Страна деградирует, село давно уже развалилось, вы же с чувством собственного выполненного долга можете ехать в страну, которую вы получаете гавном с экранов телевизоров - в Америку конечно же, на пенсию .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!