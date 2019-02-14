14.02.2019 | 12:18

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в России должен быть запущен национальный проект, направленный на развитие деревень. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в четверг, 14 февраля, сообщает агентство «Москва».

Как отметил депутат, десятки тысяч деревень исчезли с карты России, столько же «при смерти». «Происходит сознательное опустошение центральных российских регионов», — цитирует Нилова агентство. Парламентарий предложил создать нацпроект по спасению деревень под названием «Свой дом» или «Отчий дом».

В ходе выступления Нилов также напомнил о законопроекте, внесенном фракцией «Справедливая Россия» и предполагающем направление средств материнского капитала на строительство садовых домов. «Он почему-то застрял, хотя поддержан даже лидером правительства. Давайте его рассматривать», — заключил депутат.

Днем ранее в Госдуме предложили застраивать российские города малоэтажными домами из дерева. С такой инициативой выступил председатель парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.