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В стране и мире | Путин взялся за криминальных авторитетов

14.02.2019|17:08
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об это сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.

По мнению главы государства, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире. «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.

Президент считает целесообразным это исправить — лишать свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. В случае принятия законопроекта за это будут сажать от 12 до 20 лет. Также документом предполагается ужесточение наказания по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».

Источник — lenta.ru
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Гость|14.02.2019 17:18|

пускай в сортире мочит

Гость|14.02.2019 17:21|

И Сечина накажут и Калырова???

Гость|14.02.2019 17:22|

Криминальных авторитетов сделают депутатами?

Гость|14.02.2019 17:28|

Владимир Владимирович, расскажите пожалуйста

существует в Пензенской области какое либо организованное преступное сообщество или опг

Гость|14.02.2019 17:31|

Походу ему все мало, он решил и воровской общак отжать.

Гость|14.02.2019 17:37|

борьба с конкурентами...

Имя: Гость
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