14.02.2019 | 17:08

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об это сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.

По мнению главы государства, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире. «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.

Президент считает целесообразным это исправить — лишать свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. В случае принятия законопроекта за это будут сажать от 12 до 20 лет. Также документом предполагается ужесточение наказания по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».