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В стране и мире | На российские дороги положат суперасфальт

14.02.2019|12:22
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В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Суперасфальт будет долговечнее обычного в два раза — 12 лет вместо 4-5. В ближайшие два года его уложат на тысяче километров трасс. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

По этому методу асфальтобетонная смесь создается в зависимости от условий: погоды, плотности движения, грунта. Это определяет состав. Асфальт замешивают поэтапно и на каждом шаге испытывают — в этом и заключается объемное проектирование.

Технология давно применяется в США, в России — три года. Полотно лежит на трассах А114 Вологда – Тихвин, М5 «Урал», А108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и на дороге возле Крымского моста.

Метод недешевый: эксперты считают, что он подойдет только для федеральных дорог. Действенность, добавляют специалисты, технология докажет только через несколько лет. В Росавтодоре отметили, что стоимость можно снизить: использовать местные материалы и старое покрытие. К тому же капитальный ремонт потребуется реже — раз в 24 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.02.2019 12:41|

вот ржака!!!!!!!!!!!!!!)))))))

Гость|14.02.2019 12:52|

Суперасфальт по суперцене?

Гость|14.02.2019 12:55|

В 2012 году в Пензе к 350 летию города положили новый асфальт и провели реконструкцию дороги от развязки Карпинского/8-марта до Дизель арены .Так на этом куске (делали иногородние) асфальт до сих пор в хорошем состоянии ,и ремонтов там не было.Значит могут ,если и когда захотят.

Гость|14.02.2019 12:55|

положат

ага

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