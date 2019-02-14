14.02.2019 | 15:17

Мэр города Сибая (Башкирия) Рустем Афзалов отказался извиняться за ругательства в адрес активистов, пожаловавшихся на превышение в городе предельно допустимой концентрации диоксида серы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 14 февраля.

«Я конкретно к кому-то не выражался. То есть я не указал ни человека, ни фамилии, ни имени. Я в целом сказал, чтобы таких людей у нас не было», — сказал он.

Накануне в комментарии «BFM Уфа» Афзалов критически высказался в отношении одного из инициаторов видеообращения к президенту России Владимиру Путину по экологической ситуации в регионе. «Кто видел то видеообращение, которое сделали в воскресенье? Человек живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей», — сообщил градоначальник.

Афзалов отметил, что ничего не имел бы против уважаемого человека, но к главе государства собрался взывать «козел и непонятный экскремент». Он также заверил, что местные власти прилагают максимум усилий для решения проблемы тления в карьере Учалинского ГОКа.

Руда в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината тлеет с ноября. Жители Сибая начали жаловаться на проблемы со здоровьем из-за смога. В середине января администрация города начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога. 8 февраля начали подтопление карьера, пишет «BFM Уфа».