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В стране и мире | Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя

14.02.2019|17:05
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Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что у него есть доказательства еще одного мошенничества со стороны магистра Александра Друзя. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По словам Бера, ему доподлинно известно о нечестной победе Друзя в одной из игр. «Пока что я не готов, не могу его раскрыть», — уточнил он.

Бер уточнил, что Друзь в целом обладает не вполне чистой репутацией. Он сообщил, что еще 20 лет назад многие люди, лично знакомые с магистром, сомневались в заслуженности его выигрышей.

Ранее главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить. Магистр якобы попросил у него вопросы, ожидающие его на игре, пообещав за это треть от выигрыша.

По словам Бера, он согласился, но тайно заменил часть вопросов. Это привело к тому, что магистры Друзь и Сиднев, играющие в паре, не смогли ответить на самую сложную часть викторины.

Сам Бер отказался подавать в суд на Друзя, ограничившись заявлением в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» и Комиссию по этике.

Источник — lenta.ru
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