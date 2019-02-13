13.02.2019 | 17:09

Британские власти вознамерились узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Издание отмечает, что агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство вызывает сомнения у британских властей. Значительная часть этого списка — россияне. «Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские», — рассказал источник.

В настоящее время сотрудники агентства собирают информацию о гражданах из списка и просят их объяснить происхождение богатства. Если подозреваемый не сможет объяснить происхождение денег, активов и прочего имущества, на них будет наложен арест. Речь идет обо всех типах активов стоимостью выше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Источник заверил, что под проверку попали граждане, чье состояние в разы превышает сумму в 50 тысяч фунтов — по его словам, «речь идет о миллионах». «Быть богатым — не преступление, но эти люди должны объяснить происхождение своего капитала», — отметил источник в NCA.

Расследование в отношении каждого подозреваемого может идти годами. По словам источника, первых результатов власти ожидают к концу 2019 года.

Активную борьбу с так называемыми «грязными деньгами», в том числе из России, британские власти начали в 2018 году. Тогда на фоне обострения отношений Москвы и Лондона особое внимание в Великобритании решили уделить именно состоятельным россиянам, однако выходцами из России власти не ограничились. Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право требовать раскрытия конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также объяснения их происхождения.