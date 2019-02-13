Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

В стране и мире | Великобритания взялась за деньги российских богачей

13.02.2019|17:09
Печать

Британские власти вознамерились узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Издание отмечает, что агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство вызывает сомнения у британских властей. Значительная часть этого списка — россияне. «Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские», — рассказал источник.

В настоящее время сотрудники агентства собирают информацию о гражданах из списка и просят их объяснить происхождение богатства. Если подозреваемый не сможет объяснить происхождение денег, активов и прочего имущества, на них будет наложен арест. Речь идет обо всех типах активов стоимостью выше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Источник заверил, что под проверку попали граждане, чье состояние в разы превышает сумму в 50 тысяч фунтов — по его словам, «речь идет о миллионах». «Быть богатым — не преступление, но эти люди должны объяснить происхождение своего капитала», — отметил источник в NCA.

Расследование в отношении каждого подозреваемого может идти годами. По словам источника, первых результатов власти ожидают к концу 2019 года.

Активную борьбу с так называемыми «грязными деньгами», в том числе из России, британские власти начали в 2018 году. Тогда на фоне обострения отношений Москвы и Лондона особое внимание в Великобритании решили уделить именно состоятельным россиянам, однако выходцами из России власти не ограничились. Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право требовать раскрытия конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также объяснения их происхождения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 17:45|

Бедные богатушки. Ни где им покоя не дают. :-о Все хотят поживиться за чужой щет.

Гость|13.02.2019 17:50|

Вот уж не думал,что упразднённый в России ОБХСС,переберётся в Великобританию...

Гость|13.02.2019 17:50|

Ну хоть кто-то проверит, откуда такие богатства. Может, все законно. Хехе.

Гость|13.02.2019 18:19|

Так хочется вздохнуть полной грудью воздух свободы.Как задолбали эти упыри "путинизма".

Гость|13.02.2019 18:22|

Узаконенное пиратство.Сама британская королева носит ворованную тиару ,украденную британским гражданином во время революции у Романовых-Гольйштейн-Готторпов.Вор вора видит из далека!

Гость|13.02.2019 18:55|

Надеюсь на бритов.

Гость|13.02.2019 19:01|

Гость писал(a):

Сама британская королева носит ворованную тиару ,украденную британским гражданином во время революции у Романовых-Гольйштейн-Готторпов.Вор вора видит из далека!
а мабудь то был аванец, с тиаркой то... потом то тайными тропами-британскими заимками и увели семейство (оставив двойников троцкистам) б\у царское - в канаду ли, в австрияльчину - кентгурятов пасти

Гость|13.02.2019 19:54|

Ну хоть кто то ими займется!

Гость|13.02.2019 20:13|

Гость писал(a):

Сама британская королева носит ворованную тиару ,украденную британским гражданином во время революции у Романовых-Гольйштейн-Готторпов.Вор вора видит из далека!
Врать не мешки ворочать

Гость|13.02.2019 20:33|

Россия - уникальная страна, в которой с коррупцией борются иностранцы, а патриоты разворовывают деньги из бюджета))

Гость|13.02.2019 21:26|

Гость писал(a):

Так хочется вздохнуть полной грудью воздух свободы.Как задолбали эти упыри "путинизма".
Источник происхождения средств Путина проверят?

Гость|13.02.2019 21:35|

Молодцы британцы хоть они раскулачат наших воров путриотов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!