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В стране и мире | Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз

13.02.2019|17:01
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В принятый в первом чтении законопроект, предполагающий ответственность за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, внесли правки о повышении размера штрафов в несколько раз. Об этом сообщает ТАСС.

В поправках депутаты предлагают закрепить наказание за распространение в СМИ или в Интернете информации, которая является заведомо ложной и может причинить вред жизни и здоровью граждан, а также негативно сказаться на работе объектов различных инфраструктур, среди которых, например, банки и промышленные предприятия.

В первоначальной редакции документа предлагалось установить штрафы физическим лицам от 3 до 5 тысяч рублей, в обновленной — от 30 до 100 тысяч рублей. В отношении должностных лиц депутаты намерены ввести штрафы от 60 до 200 тысяч рублей (изначально — от 30 до 50 тысяч рублей), в отношении юридических лиц — штрафы от 200 до 500 тысяч рублей (в первоначальном виде — от 400 до одного миллиона рублей).

В поправках также значится, что необходимо ввести дополнительные штрафы до 1,5 миллиона рублей в том случае, если фейковая информация стала причиной проблем в работе «объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций».

Один из авторов поправок — депутат Анатолий Выборный объяснил, что ужесточение связано с добавлением случаев, когда деяние опасно не только для государства, но и для конкретного гражданина.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре прошлого года члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты парламента Дмитрий Вяткин.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.02.2019 17:38|

А почем "распятый мальчик" и прочее фуфло из зомбоящика?

Гость|13.02.2019 18:36|

Теперь про действие мощей рискованно писать, ведь это фейки.

Гость|13.02.2019 18:40|

Зомбоящик тогда скоро перестанет работать? Куда пойдут все моральные уроды?

Гость|13.02.2019 21:36|

Все центральные каналы разорятся там одна ложь.

Имя: Гость
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