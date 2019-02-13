Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

В стране и мире | Российский охранник выкинул пациента из больницы и оставил лежать у входа

13.02.2019|17:04
Печать

Охранник больницы Петрозаводска выволок на улицу пациента, которого привезли на скорой, и оставил его лежать у входа в учреждение. Об этом передает телеканал «360», который опубликовал видеозапись с места инцидента. По информации издания, сотруднику охранного предприятия не понравился внешний вид мужчины.

Очевидцы сообщили каналу, что охранник схватил пациента под мышку, когда того оформляли в регистратуре, и выбросил его на улицу. Там мужчина пролежал на земле несколько минут. «Я зашел, подошел к охраннику, говорю: "У вас на входе лежит мужчина". А он: "Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен". Я говорю: "Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!" А он мне: "Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!"» — рассказал автор ролика по имени Денис.

После жалоб и угроз вызвать полицию за пациентом пришли медики, которые сказали, что ничего не знали о случившемся. Они посадили человека в кресло-каталку и увезли. Вскоре приехала полиция для разбирательства.

Главврач больницы Алексей Хейфец сказал «360», что он не в курсе ситуации, будет разбираться с ЧОП и поднимать видеозаписи из больницы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 18:29|

А на хрена в больнице чеповцы кто мне ответит?они кого там от кого охраняют?какой дебил их туда поставил?я в девяностых лежал в облостной бурденко никаких чопов не было и все было хорошо.а щас в сентябре лежал там чоп выносит мозги.Больница что тюрьма?

Гость|13.02.2019 18:36|

Превышение должностных полномочий Статья 286.УК РФ и оставление в опасности Статья 125.УК РФ. ,+ внеплановая проверка этого ЧОПа.

Гость|13.02.2019 19:12|

Откуда таких уродов,как этот охранник, берут? Понаплодилось отбросов общества.. Что это за порядки такие, на кой черт нужен охраньщик а больнице, не страна а зона какая то! Одни заборы и сторожа!

Гость|13.02.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

Главврач больницы Алексей Хейфец сказал «360», что он не в курсе ситуации, будет разбираться с ЧОП и поднимать видеозаписи из больницы.
Пока главврачи хейфецы,геноцид русских будет продолжаться.

Гость|13.02.2019 19:22|

Гость писал(a):

Пока главврачи хейфецы,геноцид русских будет продолжаться.
Сами русские прекрасно ликвидируют друг друга и без всяких хейфецов.

Гость|13.02.2019 19:25|

Охрана в больнице должна быть обязательно на случай тер.акта,но вот проявлять своеволье это,что за гранью,хотя если честно сомневаюсь,что чоповец сам просто так взял и выставил этого бродягу,скорее всего ему был дан устный приказ от медиков.(как правило они не жалуют бомжей),а потом пошли в отказ,свалив все на чоповца.

Гость|13.02.2019 20:21|

Сдачи нет: беременную женщину в мороз выгнали из маршрутки

«У меня было 1 000 рублей. Не было меньше, и разменять не было возможности. Водитель маршрутки остановился и сказал: „Выходите“», — рассказывает жительница Кемерова.

Гость|13.02.2019 20:45|

Гость писал(a):

Пока главврачи хейфецы,геноцид русских будет продолжаться.

Сами русские прекрасно ликвидируют друг друга и без всяких хейфецов.

в смысле, хейфецы письменных резолюций не выдают? ни подчинённым, ни чоповцам, ни другим заинтересованным?

Гость|13.02.2019 20:59|

Охранники очень нужны! Неадекватных пациентов очень много! А выкинули вонючего бомжа,которому просто жить негде. Рядом с вами положат в палату вы рады будете? Вот то-то же!

Гость|13.02.2019 21:21|

Гость писал(a):

Сдачи нет: беременную женщину в мороз выгнали из маршрутки

«У меня было 1 000 рублей. Не было меньше, и разменять не было возможности. Водитель маршрутки остановился и сказал: „Выходите“»,

Щас всплакну.

Гость|13.02.2019 21:23|

Гость писал(a):

Щас всплакну.
Онажебиремена. Ей все должны.

Гость|13.02.2019 21:50|

Гость писал(a):

Гость|13.02.2019 20:59|

Охранники очень нужны! Неадекватных пациентов очень много! А выкинули вонючего бомжа,которому просто жить негде. Рядом с вами положат в палату вы рады будете? Вот то-то же!

Конечно, бомж это не человек, а собака. Пусть сдохнет прямо перед ступеньками больницы. Мы же высокодуховная нация, в церковь молиться ходим, геев у нас нет как в гейропе, а бомж.. да и хрен с ним!

Гость|13.02.2019 21:51|

Гость писал(a):

Сами русские прекрасно ликвидируют друг друга и без всяких хейфецов.
но на хейфецев удобно сваливать собственную жестокость, лень и агрессию, согласитесь

Гость|13.02.2019 22:06|

Лежит безжизненное тело, на самом жизненном пути, лежит тебе какое дело, лежит и пусть себе лежит... в смысле у приёмного покоя.

Гость|13.02.2019 22:09|

Гость писал(a):

Охрана в больнице должна быть обязательно на случай тер.акта,но вот проявлять своеволье это,что за гранью,хотя если честно сомневаюсь,что чоповец сам просто так взял и выставил этого бродягу,скорее всего ему был дан устный приказ от медиков.(как правило они не жалуют бомжей),а потом пошли в отказ,свалив все на чоповца.
В случае тер.акта от такой охраны никакого толку не будет.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!