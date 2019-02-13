13.02.2019 | 17:04

Охранник больницы Петрозаводска выволок на улицу пациента, которого привезли на скорой, и оставил его лежать у входа в учреждение. Об этом передает телеканал «360», который опубликовал видеозапись с места инцидента. По информации издания, сотруднику охранного предприятия не понравился внешний вид мужчины.

Очевидцы сообщили каналу, что охранник схватил пациента под мышку, когда того оформляли в регистратуре, и выбросил его на улицу. Там мужчина пролежал на земле несколько минут. «Я зашел, подошел к охраннику, говорю: "У вас на входе лежит мужчина". А он: "Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен". Я говорю: "Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!" А он мне: "Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!"» — рассказал автор ролика по имени Денис.

После жалоб и угроз вызвать полицию за пациентом пришли медики, которые сказали, что ничего не знали о случившемся. Они посадили человека в кресло-каталку и увезли. Вскоре приехала полиция для разбирательства.

Главврач больницы Алексей Хейфец сказал «360», что он не в курсе ситуации, будет разбираться с ЧОП и поднимать видеозаписи из больницы.