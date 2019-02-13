Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

В стране и мире | Российский министр пожурил людей за низкие заработки и пожаловался на зарплату

13.02.2019|12:20
Печать

Министр образования Якутии Владимир Егоров заявил, что молодые родители должны больше работать, и пожаловался на невысокие зарплаты служащих правительства. Таким образом он объяснил отмену компенсации родительской платы за детский сад для большинства семей, передает Ykt.ru.

В ответ на слова журналиста, что многодетные семьи «останутся без хорошего подспорья», Егоров заверил, что «эти 500 или 1 000 рублей» должен заработать «отец семейства, приложив усилия».

«Если у тебя не хватает денег — иди и заработай», — заявил он.

Министр добавил, что государственные служащие тоже испытывают финансовые трудности. «Вы придите как-нибудь в 21:00 и посмотрите, сколько людей тут (в здании дома правительства) еще работают. И такая (низкая) заработная плата», — посетовал он.

Отмечается, что с февраля в Якутии компенсацию части оплаты детского сада смогут получать только малоимущие семьи. До этого ее получали все якутские семьи.

11 февраля стало известно, что экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких официально уволилась с государственной службы. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а департамент, которым она руководила, был упразднен через несколько недель после того, как она заявила детям, что государство им ничем не обязано, поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — поведала она.

12 октября была уволена министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню, а «макарошки всегда стоят одинаково». Как выяснилось, доход самой чиновницы в 2017 году составил 191 тысячу рублей в месяц.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 12:59|

penzainform.ru писал(a):

Министр добавил, что государственные служащие тоже испытывают финансовые трудности.

Еще один претендент на увольнение. Засветился. Теперь ему самому надо искать работу га эту тысячу.

Гость|13.02.2019 13:00|

penzainform.ru писал(a):

Министр добавил, что государственные служащие тоже испытывают финансовые трудности.
Исхудала сирота, не пролазит в ворота.

Гость|13.02.2019 13:04|

Откуда они все берутся такие в последнее время? Как прорвало.

Гость|13.02.2019 13:08|

penzainform.ru писал(a):

доход самой чиновницы в 2017 году составил 191 тысячу рублей в месяц.
Неплохо. С таких можно требовать рожать в обязательном порядке. И налог вводить для них на малодетность.

Гость|13.02.2019 13:11|

просто нет мозгов

Гость|13.02.2019 13:16|

Просто козёл.

Гость|13.02.2019 13:38|

Если сам жалуется на низкую зряплату - пусть дворником подработает.

Гость|13.02.2019 14:20|

Не хватает - иди заработай, не можешь заработать - умри, только не мешай нашей сладкой чиновничьей жизни!

Гость|13.02.2019 14:27|

"Неплохо. С таких можно требовать рожать в обязательном порядке. И налог вводить для них на малодетность."

Будут тогда одни дети чиновников

Гость|13.02.2019 14:34|

САНКЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОЗДОРОВИЛИ Российскую Экономику И ПОЗВОЛИЛИ ЕЙ СЛЕЗТЬ С НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ ИПЕРЕЛЕЗТЬ НА ШЕЮ СВОИХ ГРАЖДАН ! И МЫ ДОЛЖНЫ Признать ЧТО ЭТО Грандиозный УСПЕХ !

Гость|13.02.2019 14:36|

Гость писал(a):

САНКЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОЗДОРОВИЛИ Российскую Экономику И ПОЗВОЛИЛИ ЕЙ СЛЕЗТЬ С НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ ИПЕРЕЛЕЗТЬ НА ШЕЮ СВОИХ ГРАЖДАН ! И МЫ ДОЛЖНЫ Признать ЧТО ЭТО Грандиозный УСПЕХ !
снова заговорили о повышении пенсионного возраста. орешкин заявил что лет десять не будут пересматривать его повышение. верится с трудом. вова за год до повышения гарантировал что не поднимут.

раз с нищих не взять деньгами то можно отменой пенсий бесплатной медицины и образования.

А ещё длинну разрешённого к сбору валежника уменьшат на 10 см.

Гость|13.02.2019 14:46|

Ступай ка ты падчерица в лес, принеси валежника для печи, да и подснежников корзину, поняла! Матушка, да откуда сейчас в лесу подснежники, февраль на дворе, вон как метет. Сводку передали, пурга! Иди тебе сказали, не принесешь, пеняй на себя, домой можешь не возвращаться. Ладно пойду, куда ж мне деваться. И пошла падчерица в лес, к заветному костру, знала что помогут ей братья месяцы ...

Гость|13.02.2019 15:06|

Иди заработай, а я наворую.

Гость|13.02.2019 15:12|

Шёл бы сам да зарабатывал, советчик. Высоко сижу, далеко гляжу, хотя вряд ли в очках.

Гость|13.02.2019 15:25|

Придите в 21:00 к зданию правительства, увидете, многие ещё работают... за компом в игры играют, дома некогда. У нас очень небольшая з/п, слезу бы ещё пустил, скупую, но не мужскую скорее женскую. С такими советами, типа – иди и заработай, быть ему женщиной якутии..

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!