13.02.2019 | 12:20

Министр образования Якутии Владимир Егоров заявил, что молодые родители должны больше работать, и пожаловался на невысокие зарплаты служащих правительства. Таким образом он объяснил отмену компенсации родительской платы за детский сад для большинства семей, передает Ykt.ru.

В ответ на слова журналиста, что многодетные семьи «останутся без хорошего подспорья», Егоров заверил, что «эти 500 или 1 000 рублей» должен заработать «отец семейства, приложив усилия».

«Если у тебя не хватает денег — иди и заработай», — заявил он.

Министр добавил, что государственные служащие тоже испытывают финансовые трудности. «Вы придите как-нибудь в 21:00 и посмотрите, сколько людей тут (в здании дома правительства) еще работают. И такая (низкая) заработная плата», — посетовал он.

Отмечается, что с февраля в Якутии компенсацию части оплаты детского сада смогут получать только малоимущие семьи. До этого ее получали все якутские семьи.

11 февраля стало известно, что экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких официально уволилась с государственной службы. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а департамент, которым она руководила, был упразднен через несколько недель после того, как она заявила детям, что государство им ничем не обязано, поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — поведала она.

12 октября была уволена министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню, а «макарошки всегда стоят одинаково». Как выяснилось, доход самой чиновницы в 2017 году составил 191 тысячу рублей в месяц.