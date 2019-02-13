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В стране и мире | Илон Маск восхитился «Жигулями» и заговорил по-русски

13.02.2019|12:24
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Бизнесмен и основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал «хаха офигенно» в своем Twitter-аккаунте. Бизнесмен отреагировал русскоязычным комментарием на пост российского телеканала НТВ с упоминанием своего никнейма.

Официальный Twitter-аккаунт канала НТВ опубликовал видео, в котором ставропольский водитель модифицировал свой автомобиль причудливым образом. К посту была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? («И как тебе такое, Илон Маск?»).

В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.

Ранее стало известно, что канадская певица Граймс поздравила Маска с днем рождения на русском языке. Поздравления своему парню она опубликовала в Instagram-аккаунте, добавив к посту подпись «мой демон с днем рождения».

Источник — lenta.ru
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Гость|13.02.2019 12:39|

Ничо, мы этому Маску ещё покажем! Вот купим у китайцев новую ракету и как полетим куда-нибудь.

Гость|13.02.2019 12:56|

А давайте купим у Маска и утопим в океане.

Гость|13.02.2019 13:00|

жигуль-самая крутая тачка в мире

Гость|13.02.2019 13:03|

Вот, Жигули даже Маску понравились. Надо снова запускать их на конвейер и выпускать ещё стописят лет.

Гость|13.02.2019 14:39|

ГИБДД по Ставропольскому краю оштрафовала водителя переделанного автомобиля «Жигули», впечатлившего американского изобретателя Илона Маска. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку», — сообщили в ведомстве.

Как тебе такое, Илон Маск?

Гость|13.02.2019 15:14|

Так то, изготовителя подобного драндулета и на родине Маска оштрафовали бы. Люди более серьезными переделками занимаются, а этот сделал "чисто поугарать".

Гость|13.02.2019 17:06|

Дебил.

Имя: Гость
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